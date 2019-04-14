"Автомобиль, охранник, адвокат": Зеленский прояснил ситуацию с людьми Коломойского в своей команде

Кандидат в президенты Владимир Зеленский признал тот факт, что в его команде работают охрана и юрист олигарха Игоря Коломойского. По его словам, все объясняется контрактами.

Это заявление прозвучало в интервью "Новинам України", видео которого сначала выложили в YouTube, а затем удалили. По его словам, наличие этих людей в его команде объясняется очень просто. Так, журналист спросил, откуда у него "автомобиль, охранник, адвокат" олигарха.

Зеленский сказал, что пояснение весьма простое.

"Парни, вот смотрите: у нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан (юрист Коломойского, - ред.) – одна из трех компаний, ну он один из там компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании. Есть три компании, которые занимаются юридическим сопровождением нашей партии, нашей команды, вот и все хорошо", – ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский подтвердил, что Андрей Богдан, который занимается юридическими вопросами предвыборной кампании Владимира Зеленского, является его личным адвокатом.

Журналисты также выяснили, что автомобиль, на котором передвигается кандидат в президенты, оформлен на Тимура Миндича, которого связывают с Коломойским.

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