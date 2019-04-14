"Хочете, щоб мене "грохнули?" Зеленський відмовився від велосипеда

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Він вважає, що такий спосіб пересування піддає його життя ризику, пише Inforesist з посиланням на опубліковане на YouTube-каналі "Новини України" інтерв'ю Зеленського. Пізніше це відео було видалене.

"Мені з ранку хлопці сказали: "Як так, ви їдете на машині, а ми вас в Києві переслідували на велосипеді?" Хлопці, дивіться, все правильно ви говорите. Я можу їздити на велосипеді. Ви хочете, щоб мене "грохнули"?" – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський, кадр зі "Слуги народу" clutch.ua

Образ "президента на велосипеді" активно використовувався кандидатом в президенти у фільмі і серіалі "Слуга народу", де він грав колишнього вчителя і президента України Василя Голобородька.

Як писав OBOZREVATEL, машина, якою пересувається Володимир Зеленський, належить службі безпеки. Журналісти з'ясували, що автомобіль оформлений на Тимура Міндіча, якого пов'язують з Коломойським.

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