Зеленский ездит на автомобиле Коломойского: в штабе все объяснили

Автомобиль, на котором передвигается кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, принадлежит службе безопасности.

Об этом в интервью ВВС рассказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Он отметил, что "не наше дело" проверят номера машины и выяснять, что она оформлена на Тимура Миндича, которого связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

"Это машина, предоставленная службой безопасности, с которой у Зеленского сейчас есть контракт. Мы не проверяем номера машины – это не наше дело. Есть люди, которые отвечают за безопасность. К сожалению, мы вынуждены сегодня делать это, ведь было много угроз в адрес Зеленского", – отметил он.

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Разумков назвал глупостью то, что охрана Зеленского как-то связана с Коломойским.

"Ведь, скажем, Петра Алексеевича сегодня охраняет охрана, которая в свое время работала с Януковичем. Это же не значит, что Порошенко связан с Януковичем!" – подчеркнул спикер.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль, на котором кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский приехал на сдачу анализов, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, в связях с которым неоднократно обвиняли шоумена.

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