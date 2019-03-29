Гриценко рассказал, в чем его поддержали США

Лидер партии "Громадянська позиція", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обсудил с послом США Мари Йованович проведение президентских выборов.

Подробностями этой встречи кандидат в президенты поделился в эфире ObozTV. По словам Гриценко, Йованович поддержала его позицию по выборам.

"Мы говорили о том, что выборы должны сделать Украину сильнее. Я это заявил, она поддержала", – сообщил политик.

"Мы говорили о координации усилий, чтобы выборы были честными. И американская сторона, и Канада, и Европа направляют сюда беспрецедентное количество международных наблюдателей для того, чтобы это было "под лупой", – рассказал он.

На вопрос, знают ли в посольстве США о готовящихся фальсификациях на выборах, Гриценко ответил: "Знают. Мы не все услышим, но сигналы свои кому надо они донесли".

facebook.com/A.S.Grytsenko

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко также поддержал лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, призвавшего украинских избирателей "голосовать не по приколу".

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