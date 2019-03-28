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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Гриценко ответил на обращение Вакарчука

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Глава партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко поддержал лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, призвавшего украинских избирателей "голосовать не по приколу".

Об этом политик заявил в эфире ObozTV. Гриценко отметил, что его тревожит "легкомысленность подхода к ответственным государственным должностям".

"Можно в режиме протестного "хайпа" проголосовать – а давайте, бог с ним, хуже не будет! А потом будет "а поутру они проснулись..." – заявил кандидат в президенты.

Как подчеркнул Гриценко, профессиональные ответственные решения нельзя принимать "по приколу".

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"Приколы в жизни есть. Я с удовольствием смотрю "95-й квартал", есть очень классные искрометные истории. Но я смотрю на ярких людей, которые пародируют премьер-министра, или мэра Киева, или президента, независимо от фамилий. Я думаю – а если бы этих пародистов посадили в кресла Кличко, Гройсмана или следующего президента? Было бы лучше? У меня нет ответа", – отметил политик.

"Я не хочу обидеть этих людей, но я хочу, чтобы все мы поняли, что есть пародия, а есть реальная жизнь. В реальной жизни нам надо сделать сознательный выбор", – добавил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

ukrinform.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что Святослав Вакарчук в своем обращении к украинским избирателям фактически агитировал голосовать за лидера партии "Громадянська позиція".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

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Темы
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Персоны
Анатолий ГриценкоСвятослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Выборы Президентавыборы в УкраинеГромадянська позиція
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Снова лезет мордой торговать от избытка безыдейности и беспринципности, и чем оно в этом отношении от Зеленского отличается-то
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