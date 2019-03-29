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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гриценко розповів, у чому його підтримали США

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Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти України Анатолій Гриценко обговорив з послом США Марі Йованович проведення президентських виборів.

Подробицями цієї зустрічі кандидат у президенти поділився в ефірі ObozTV. За словами Гриценка, Йованович підтримала його позицію щодо виборів.

"Ми говорили про те, що вибори повинні зробити Україну сильнішою. Я це заявив, вона підтримала", – повідомив політик.

"Ми говорили про координацію зусиль, щоб вибори були чесними. І американська сторона, і Канада, і Європа направляють сюди безпрецедентну кількість міжнародних спостерігачів для того, щоб це було "під лупою", – розповів він.

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На питання, чи знають у посольстві США про підготовку фальсифікацій на виборах, Гриценко відповів: "Знають. Ми не все почуємо, але сигнали свої кому треба вони донесли".

Гриценко розповів, у чому його підтримали США

facebook.com/ASGrytsenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко також підтримав лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який закликав українських виборців "голосувати не по приколу".

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Анатолій ГриценкоМарі Йованович
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаГромадянська позиція
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