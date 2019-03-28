Вакарчук агитирует за Гриценко — Чумак

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в своем обращении к украинским избирателям фактически агитировал голосовать за лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко, поскольку именно он соответствует критериям, упомянутым в обращении.

Об этом заявил в эфире ObozTVглава избирательного штаба Гриценко, внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак, комментируя призыв Вакарчука "голосовать не по приколу".

"Я понял, что он агитировал полностью за Анатолия Степановича Гриценко. Он агитировал, что это будут серьезные выборы верховного главнокомандующего, человека, который поведет страну в светлое будущее. Я вижу, что это было о Гриценко", – подчеркнул Чумак.

На вопрос, почему не были названы конкретные фамилии, народный депутат ответил: "Я не буду отвечать на это за Вакарчука. Могу это сказать после выборов. Мы тоже думали, что Вакарчук назовет конкретные фамилии. Но это такой дипломатический ход – я умный, и вы будьте умными, а за кого быть умными – я вам не скажу. Это такой стиль общения Святослава".

При этом политик подтвердил, что Гриценко неоднократно проводил встречи с Вакарчуком.

Также Чумак спрогнозировал, что обращение будет иметь негативный эффект для Вакарчука из-за недосказанности.

"Все ожидали конкретности, точности, четкой позиции… Если берешь на себя роль человека, который является серьезным моральным авторитетом, ответственность должна быть", – отметил нардеп.

interfax.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети после обращения лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирает обороты флешмоб #ГолосуюНепоПриколу. К нему присоединились известные украинские деятели культуры, которые призвали граждан сознательно относиться к выборам президента.

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