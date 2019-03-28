Гриценко відповів на звернення Вакарчука

Глава партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко підтримав лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який закликав українських виборців "голосувати не по приколу".

Про це політик заявив в ефірі ObozTV. Гриценко зазначив, що його турбує "легковажність підходу до відповідальних державних посад".

"Можна в режимі протестного "хайпу" проголосувати – а давайте, бог з ним, гірше не буде! А потім буде "а вранці вони прокинулися..." – заявив кандидат у президенти.

Як підкреслив Гриценко, професійні відповідальні рішення не можна приймати "по приколу".

"Приколи в житті є. Я із задоволенням дивлюся "95-й квартал", є дуже класні іскрометні історії. Але я дивлюся на яскравих людей, які пародіюють прем'єр-міністра, або мера Києва, або президента, незалежно від прізвищ. Я думаю – а якби цих пародистів посадили в крісла Кличка, Гройсмана або наступного президента? Було б краще? У мене немає відповіді", – зазначив політик.

"Я не хочу образити цих людей, але я хочу, щоб всі ми зрозуміли, що є пародія, а є реальне життя. У реальному житті нам треба зробити свідомий вибір", – додав Гриценко.

Анатолій Гриценко ukrinform.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що Святослав Вакарчук у своєму зверненні до українських виборців фактично агітував голосувати за лідера партії "Громадянська позиція".

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