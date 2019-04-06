Как манекен: феномену Зеленского на выборах дали объяснение

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский смог убедить 30% украинских избирателей, что разделяет их ценности, хотя так и не представил свою предвыборную программу.

О том, как Зеленский смог добиться такого феноменального результата, рассказал в эфире ObozTV председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

"С точки зрения избирательных технологий я понимаю, что каждый человек, который голосовал за Зеленского и смотрел его по телевизору то ли в фильме, то ли на шоу, видел в нем своего сторонника. Именно потому, что он четко не артикулировал, за что он и против чего он", – заявил Шлинчак.

По мнению эксперта, каждый человек "придумывал себе миф про Зеленского, и за этот миф голосовал".

"Кто-то голосовал за надежду на то, чтобы подняться по карьерной лестнице власти, кто-то голосовал в качестве протеста против действующей власти, кто-то голосовал за новые лица, кто-то голосовал за русский язык. Каждый находил свое. Зеленский – это такой "манекен", на которого 30% украинцев повесили все, что только могли", – считает он.

Шлинчак напомнил, что украинцы третий месяц требуют от Зеленского "назвать, куда он будет двигаться, с чем он будет двигаться и что он будет делать".

"Мы не можем понять, какой вектор имеет команда Зеленского. Кандидат в президенты, выходя на такую должность, четко должен понимать – он за или против Европейского союза, за или против вступления Украины в НАТО. Он должен понимать – официальный язык украинский, два языка, русский или еще какой-то", – подчеркнул эксперт.

tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Зеленский и Порошенко могут выйти на открытые дебаты уже 19 апреля. Зеленский, предложив провести встречу привселюдно и прямо на НСК "Олимпийский". Порошенко согласился.

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