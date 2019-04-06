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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Як манекен: феномену Зеленського на виборах дали пояснення

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Кандидат у президенти України шоумен Володимир Зеленський зміг переконати 30% українських виборців, що розділяє їхні цінності, хоча так і не презентував свою передвиборчу програму.

Про те, як Зеленський зміг домогтися такого феноменального результату, розповів в ефірі ObozTV голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

"З точки зору виборчих технологій я розумію, що кожна людина, яка голосувала за Зеленського і дивилася його по телевізору чи то у фільмі, чи на шоу, бачила в ньому свого прихильника. Саме тому, що він чітко не артикулював, за що він і проти чого він ", – заявив Шлінчак.

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На думку експерта, кожна людина "придумувала собі міф про Зеленського, і за цей міф голосувала".

"Хтось голосував за надію на те, щоб піднятися по кар'єрних щаблях влади, хтось голосував на знак протесту проти чинної влади, хтось голосував за нові обличчя, хтось голосував за російську мову. Кожен знаходив своє. Зеленський – це такий "манекен", на якого 30% українців повісили все, що тільки могли", – вважає він.

Шлінчак нагадав, що українці третій місяць вимагають від Зеленського "назвати, куди він буде рухатися, з чим він буде рухатися і що він буде робити".

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"Ми не можемо зрозуміти, який вектор має команда Зеленського. Кандидат у президенти, виходячи на таку посаду, чітко повинен розуміти – він за чи проти Європейського союзу, за або проти вступу України до НАТО. Він повинен розуміти – офіційна мова українська, дві мови , російська або ще якась", – підкреслив експерт.

Як манекен: феномену Зеленського на виборах дали пояснення

tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому зійдуться шоумен Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко.

Зеленський і Порошенко можуть вийти на відкриті дебати вже 19 квітня. Зеленський, запропонувавши провести зустріч привселюдно і прямо на НСК "Олімпійський". Порошенко погодився.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоВіктор Шлінчак 
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Да очень просто. Петя, галимая наволочь. Барыга с большой дороги. Проходимец и пиздабол. Продал свой бизнес и всех посадил.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Валерьевич Валерий, путену кланяйся,лаптекопытный.
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Юг Руси
Юг Руси
Кореш, хуйню ты порешь!!!🐷
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Да какой там феномен-по"дури" получилось.
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