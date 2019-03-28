МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Разгоняют фальшивку!" Обращение Вакарчука к украинцам получило скандальное продолжение

7.8тЧитать материал на украинском

В сети разоблачили фейковые снимки флешмоба украинского музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Вместо хэштега "ГолосуюНепоПриколу" Вакарчуку "дорисовывали" имена кандидатов на пост президента Украины. Фотодоказательства на своей странице в Facebook опубликовал политтехнолог Виктор Уколов.

"Размещаю пояснение, как отличить фейк от оригинала. Слева ‒ настоящее фото Святослава Вакарчука с его страницы. В середине – фальшивка, которую разгоняет один из штабов. Правее ‒ шуточный ответ тому штабу, который разгоняет фальшивку", ‒ объяснил Уколов.

Новости
Вакарчуку предрекли три сценария в политике и дали совет
#ГолосуюНепоПриколу

#ГолосуюНепоПриколу

Facebook Уколов Віктор

Он отметил, что самым явным признаком поддельности снимков является одинаковое выражение лица Вакарчука. Уколов призвал пользователей сети "не вестись на фейки".

Как писал OBOZREVATEL, 27 марта Вакарчук записал видеообращение ко всем украинцам и призвал их ответственно отнестись к выбору следующего президента Украины.

Он отметил, что будущее страны находится в руках украинцев, поэтому нельзя оставаться безразличными к выборам и игнорировать участие в голосовании.

В сети после обращения лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирает оборотов флешмоб #ГолосуюНепоПриколу. К нему присоединились известные украинские деятели культуры, которые призвали граждан сознательно относиться к выборам президента.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вакарчук украл мелодию "своего" суперхита "Видпусты" У советского композитора Рыбникова. Прослушать можно набрав в посковике фразу "Мелодия для фильма "Звездный мальчик" ВАКАРЧУК - ВОР !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вакарчук призвал украинцев голосовать не по приколу. Как легко из рок-Моцарта превратиться в полит-Сальери.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения