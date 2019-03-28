"Разгоняют фальшивку!" Обращение Вакарчука к украинцам получило скандальное продолжение

В сети разоблачили фейковые снимки флешмоба украинского музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Вместо хэштега "ГолосуюНепоПриколу" Вакарчуку "дорисовывали" имена кандидатов на пост президента Украины. Фотодоказательства на своей странице в Facebook опубликовал политтехнолог Виктор Уколов.

"Размещаю пояснение, как отличить фейк от оригинала. Слева ‒ настоящее фото Святослава Вакарчука с его страницы. В середине – фальшивка, которую разгоняет один из штабов. Правее ‒ шуточный ответ тому штабу, который разгоняет фальшивку", ‒ объяснил Уколов.

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#ГолосуюНепоПриколу Facebook Уколов Віктор

Он отметил, что самым явным признаком поддельности снимков является одинаковое выражение лица Вакарчука. Уколов призвал пользователей сети "не вестись на фейки".

Как писал OBOZREVATEL, 27 марта Вакарчук записал видеообращение ко всем украинцам и призвал их ответственно отнестись к выбору следующего президента Украины.

Он отметил, что будущее страны находится в руках украинцев, поэтому нельзя оставаться безразличными к выборам и игнорировать участие в голосовании.

В сети после обращения лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирает оборотов флешмоб #ГолосуюНепоПриколу. К нему присоединились известные украинские деятели культуры, которые призвали граждан сознательно относиться к выборам президента.

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