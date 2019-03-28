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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Розганяють фальшивку!" Звернення Вакарчука до українців отримало скандальне продовження

7.8тЧитати матеріал російською

У мережі викрили фейкові знімки флешмобу українського музиканта, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Замість хештега "ГолосуюНепоПриколу" Вакарчуку "домальовували" імена кандидатів на пост президента України. Фотодокази на своїй сторінці у Facebook опублікував політтехнолог Віктор Уколов.

"Розміщую пояснення, як відрізнити фейк від оригіналу. Зліва ‒ справжнє фото Святослава Вакарчука з його сторінки. По середині – фальшивка, яку розганяє один зі штабів. Праворуч ‒ жартівлива відповідь того штабу, який розганяє фальшивку", ‒ пояснив Уколов.

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# ГолосуюНепоПриколу

# ГолосуюНепоПриколу

Facebook Уколов Віктор

Він зазначив, що найбільш явною ознакою підробки знімків є однаковий вираз обличчя Вакарчука. Уколов закликав користувачів мережі "не вестися на фейки".

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня Вакарчук записав відеозвернення до всіх українців і закликав їх відповідально поставитися до вибору наступного президента України.

Він зазначив, що майбутнє країни перебуває в руках українців, тому не можна залишатися байдужими до виборів й ігнорувати участь у голосуванні.

У мережі після звернення лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирає обертів флешмоб #ГолосуюНепоПриколу. До нього долучилися відомі українські діячі культури, які закликали громадян свідомо ставитися до виборів президента.

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Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вакарчук украл мелодию "своего" суперхита "Видпусты" У советского композитора Рыбникова. Прослушать можно набрав в посковике фразу "Мелодия для фильма "Звездный мальчик" ВАКАРЧУК - ВОР !!!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вакарчук призвал украинцев голосовать не по приколу. Как легко из рок-Моцарта превратиться в полит-Сальери.
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