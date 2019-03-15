Есть два крупных дела: Луценко раскрыл подробности "сеток" по скупке голосов

В Украине на данный момент открыты и расследуются два крупных дела касательно подкупа избирателей.

Речь также идет о давлении на членов комиссии и "продвижении" российских наблюдателей. Такое заявление в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сделал глава ГПУ Юрий Луценко 14 марта.

"У нас есть два крупных дела. Дубиль из "Батьківщини" (Валерий Дубиль –заместитель председателя фракции. – Ред.) организовал схему, они планировали скупить голоса на 900 тысяч гривен. Там дело с понятыми, допросами, но сам Дубиль дважды не пришел на допрос. Мы разослали 5 тысяч повесток по всей стране по этой пирамиде. Также установлено, что БПП предлагало мэрам выдавать деньги, помощь. Помощь – это же не незаконно? Этим вопросом занимается МВД, это их дело", – отметил Луценко.

Юрий Луценко ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об активизации так называемых "сеток" по подкупу избирателей накануне президентских выборов в Украине.

В частности, министр рассказал о деталях функционирования одной из "избирательных сеток" – с помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и еще одного региона пытаются купить за средства бюджетной программы.

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