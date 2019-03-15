Є дві великі справи: Луценко розкрив подробиці "сіток" зі скупки голосів

В Україні на даний момент відкриті і розслідуються дві великі справи щодо підкупу виборців.

Йдеться також про тиск на членів комісії і "просуванні" російських спостерігачів. Таку заяву в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" зробив глава ГПУ Юрій Луценко 14 березня.

"У нас є дві великі справи. Дубіль із "Батьківщини" (Валерій Дубіль – заступник голови фракції. – Ред.) організував схему, вони планували скупити голоси на 900 тисяч гривень. Там справа з понятими, допитами, але сам Дубіль двічі не прийшов на допит. Ми розіслали 5 тисяч повісток по всій країні у цій піраміді. Також встановлено, що БПП пропонувало мерам видавати гроші, допомогу. Допомога – це ж не незаконно? Цим питанням займається МВС, це їхня справа", – зазначив Луценко.

Юрій Луценко ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про активізацію так званих "сіток" з підкупу виборців напередодні президентських виборів в Україні.

Зокрема, міністр розповів про деталі функціонування однієї з "виборчих сіток" – за допомогою адмінресурсу виборчі голоси пенсіонерів Києва, Київської області і ще одного регіону намагаються купити за кошти бюджетної програми.

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