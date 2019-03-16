Зеленский впервые встретился с российским политиком

Лидер "95 квартала" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский 13 марта впервые провел встречу с российским политиком.

Об этом в интервью ВВС рассказал глава партии "Слуга народа" и руководитель предвыборной кампании актера Иван Баканов, подчеркнув, что ранее у Зеленского не было подобных контактов.

"У нас был бывший российский политик, который живет в Украине и единственный голосовал против аннексии Крыма [Илья Пономарев] — была экспертная группа по вопросам внешней политики, нам было интересно знать, что там думают", — рассказал Баканов.

Илья Пономарев "Коммерсант"

"Также были бывшие послы, дипломаты. В них полярные взгляды по некоторым вопросам, но при обсуждении можно найти точки соприкосновения и выработать какую-то среднюю позицию", — добавил юрист.

Владимир Зеленский скриншот из интервью "Украинской правде"

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно с последними социологическими исследованиями, рейтинг Зеленского продолжает расти. За него готовы проголосовать 32,9% украинцев. Это больше, чем у Порошенко и Тимошенко вместе, за которых готовы отдать голоса 17,5% и 15,1% граждан соответственно.

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