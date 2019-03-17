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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Якщо Зеленський переможе: на Заході висловилися про вибори президента в Україні

16.6тЧитати матеріал російською

Західні дипломати не знають, чого очікувати від актора Володимира Зеленського в разі його перемоги на президентських виборах в Україні.

Про це йдеться в статті видання "The Economist", де зазначається стурбованість дипломатів "непідготовленістю" і відсутністю досвіду у лідера "95 Кварталу".

Захід хоче більшого розуміння планів Зеленського щодо припинення війни на Донбасі, збереження курсу на євроінтеграцію і поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

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При цьому впевнене лідерство Зеленського в президентських перегонах видання пояснює втомою і недовірою українців до "старих політиків".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рейтинг Зеленського продовжує зростати. За нього готові проголосувати 32,9% українців. Це більше, ніж у Порошенка і Тимошенко разом, за яких готові віддати голоси 17,5% і 15,1% громадян відповідно.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
ЗеКлоун-отстой,зеленский-тупой.
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2
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
За зелянского только слабоумные будут голосовать. Пусть лучше сходят к автослесарю полечат мозги, а не на выборы!
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5
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1 из 2 ответов | показать все
Venko Alla
Venko Alla
Инкогнито Назар, да, вы абсолютно правы,только слабоумные дебилы! К сожалению, такое заболевание не лечится,поэтому они могут пойти и проголосовать за придворного шута! Киевляне уже однажды проголосовали за мэра, жизнь их не научила! Хочется стать на те же грабли!!
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2
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Юг Руси
Юг Руси
"Запад хочет большего понимания планов Зеленского......" - а хохлам ничего не интересно! Дай только обосрать Россию )))))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Юг Руси, их интересует его планы по поводу "евроинтеграции", иными словами, их интересует процесс аннексии Украины.
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1
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Д Алексей
Д Алексей
Юг Руси, чмо ты пригожинское рукожопое ворующее чужие комменты 🐀👎🦌🤮😂
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2
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