Якщо Зеленський переможе: на Заході висловилися про вибори президента в Україні

Західні дипломати не знають, чого очікувати від актора Володимира Зеленського в разі його перемоги на президентських виборах в Україні.

Про це йдеться в статті видання "The Economist", де зазначається стурбованість дипломатів "непідготовленістю" і відсутністю досвіду у лідера "95 Кварталу".

Захід хоче більшого розуміння планів Зеленського щодо припинення війни на Донбасі, збереження курсу на євроінтеграцію і поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

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При цьому впевнене лідерство Зеленського в президентських перегонах видання пояснює втомою і недовірою українців до "старих політиків".

Володимир Зеленський скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рейтинг Зеленського продовжує зростати. За нього готові проголосувати 32,9% українців. Це більше, ніж у Порошенка і Тимошенко разом, за яких готові віддати голоси 17,5% і 15,1% громадян відповідно.

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