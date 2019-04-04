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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський відмовився здавати аналізи на НСК "Олімпійський": озвучено причину

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав свого опонента Петра Порошенка здати аналізи вранці в п'ятницю, 5 квітня.

Спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що буде чекати чинного главу держави о 8 ранку в медичному діагностичному центрі Eurolab, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Напередодні Зеленський під час виклику Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня здати аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський".

Разумков же наголосив, що Зеленський не буде здавати аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
За деньги Вальцману нарисуют любой нужный результат анализов. Не удивлюсь когда окажется, что он с самого рождения даже пива не нюхал.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Что-то непонятно, а зезик, что не сможет пописять в баночку? Руки трясутся?
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Воронов Сергей, воно одразу ж сцить та дрочить. після пива - подвійний кайф
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