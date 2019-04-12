Дебатів не буде? У Порошенка зробили заяву про зустріч із Зеленським

В команді кандидата в президенти Петра Порошенка на 80% впевнені, що дебати з його опонентом Володимиром Зеленським не відбудуться.

Про це заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в ефірі "112 Україна", стверджуючи, що Зеленський, який призначив зустріч на НСК "Олімпійський" 19 квітня, нібито їх уникає.

"Я вважаю відсотків на 80%, що дебати не відбудуться, тому що один з кандидатів дебатів уникає", - сказав Медведєв, дорікнувши Зеленському в тому, що суспільство не знає про його позицію по зовнішній і внутрішній політиці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський прокоментував конфлікт з Порошенком в прямому ефірі, заявивши, що відтепер не поважає його через численні образи на свою адресу.

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