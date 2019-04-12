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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебатів не буде? У Порошенка зробили заяву про зустріч із Зеленським

1.8тЧитати матеріал російською

В команді кандидата в президенти Петра Порошенка на 80% впевнені, що дебати з його опонентом Володимиром Зеленським не відбудуться.

Про це заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в ефірі "112 Україна", стверджуючи, що Зеленський, який призначив зустріч на НСК "Олімпійський" 19 квітня, нібито їх уникає.

"Я вважаю відсотків на 80%, що дебати не відбудуться, тому що один з кандидатів дебатів уникає", - сказав Медведєв, дорікнувши Зеленському в тому, що суспільство не знає про його позицію по зовнішній і внутрішній політиці.

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Дебатів не буде? У Порошенка зробили заяву про зустріч із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський прокоментував конфлікт з Порошенком в прямому ефірі, заявивши, що відтепер не поважає його через численні образи на свою адресу.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
14 апреля Порошенко будет выступать на стадионе а вовик будет его смотреть по телевизору. 19 апреля Порошенко будет выступать на дебатах в телестудии а вовик булет сидеть на стадионе за кулисами, смотреть Порошенко по телевищору под крики "Вовчик - ссыкло". Зато потом в интаграмме он выскажет все что думает! После десятого дубля.
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Motuz Platon
Motuz Platon
А то что действующие Президент назначил кандидату встречу на Олимпийском на 14 апреля, журнашлюшки как всегда не заметили? Ведь 19 апреля по закону дебаты должны быть в студии Суспильного. Да и принято, что именно действующий чемпион определяет место и время боя. Понятно, что наркоман ищет любые поводы, чтобы не встречаться с соперником лицом к лицу. Сцыкло оно и есть сцыкло.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Motuz Platon, ты про Янука всё хрюкаешь сепар?)))))))))
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