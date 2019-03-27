"Че там у х*хлов?" Украину рассмешила бредовая идея Жириновского по выборам

Фракция ЛДПР скандального Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму России проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Нелепая инициатива политика страны-агрессора вызвала восторг у кремлевских пропагандистов и рассмешила украинскую общественность.

Информацию об абсурдном документе опубликовали 26 марта в электронной базе данных нижней палаты российского парламента, сообщает ТАСС.

"Соблюдение законности при проведении выборов президента Украины ставится под сомнение в связи с наличием большого количества серьезных нарушений, ошибок, допущенных избирательными комиссиями, что в итоге не обеспечило необходимые условия для равноправного и свободного волеизъявления избирателей. Депутаты Государственной думы полагают, что массовая фальсификация итогов выборов призвана обеспечить победу определенного кандидата", — говорится в проекте документа партии Жириновского.

В качестве своей главной претензии ЛДПР назвала запрет допуска россиян для наблюдения за выборами в Украине.

Владимир Жириновский "Коммерсантъ"

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"Избирательная кампания в Украине проходила в условиях активно проводимой средствами массовой информации пропаганды, оправдывающей победу определенного кандидата, в том числе с использованием ложной информации о возможном вмешательстве России в ход выборов и вербовке некоторых кандидатов. Предвыборные лозунги многих кандидатов основывались на обвинении России в создании причин для экономического кризиса в Украине и бедности ее населения", — отмечается в тексте скандального заявления.

Проект заявления фракция Жириновского намерена вынести на пленарное заседание Госдумы 2 апреля. Эта инициатива вызвала бурную реакцию у одиозной путинской пропагандистки Ольги Скабеевой. Она принялась расхваливать лидера ЛДПР за нелепую инициативу в отношении совершенно чужой страны.

Документ ЛДПР Telegram-канал Skabeeva

"Владимир Вольфович — великолепный. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Выборы пройдут 31 марта. Проект заявления вынесут на пленарное заседание 2 апреля. ЛДПР — это, конечно, всего 40 депутатов в Госдуме. Но чем черт не шутит", — написала она на своем Telegram-канале.

Что касается Украины, то здесь маразматичную инициативу Жириновского восприняли с юмором и ярко ее разнесли.

"Напугали ежика голой ж*пой. Забавно, что Жириновский ставит на победу Порошенко. Причем если его прогноз сбудется, тогда Россия выборы может не признать. Наивные. До сих пор думают, что после российских преступлений в Украине мнения представителей страны-агрессора кому-то интересны?" — написал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

В свою очередь, народный депутат Украины ("Народный фронт"), координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук назвал бурную деятельность Жириновского истерией в духе российских СМИ. Ведь представителям страны-агрессора не остается ничего другого, кроме как обсуждать выборы в Украине.

"То есть, в России, от нетерпения обжигая коленки известной жидкостью, не дождавшись выборов в другой стране, уже объявляют о "непризнании" их итогов. Феерично. И сразу рисуют свои планы: встать на "защиту русских, проживающих на Донбассе и на других землях "Новороссии". Это мы слышали в 2014-м, начиная с Крыма, где сейчас фраза "защита русских" медленно, но уверенно становится ругательной. Впрочем, как и на оккупированном Донбассе", — написал парламентарий.

Тымчук добавил, что смеясь над Жириновским, украинцы прекрасно понимают, чьи месседжи и для чего он озвучивает. Ведь за шизофреническими бреднями следуют конкретные преступные действия Москвы, что совершенно несмешно.

"К слову, эти клоуны, с пеной у рта обсуждая выборы в Украине, даже не знают, о чем истерят. Тот же Жириновский в Facebook называет Зеленского "Зелинским". Ну хоть фамилию Порошенко эти дятлы запомнили, все же не первый год их рвет от "ЧеТамУХохлов?" — с сарказмом подытожил Тымчук.

Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта. Мы первыми выступили с таким предложением. Также напомню, что у России есть полное право на защиту русских, проживающих в Донбассе и на других землях Новороссии. — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 26 марта 2019 г.

31 марта состоятся выборы президента Украины. Вчера ЛДПР внесла в Госдуму закон о непризнании итогов выборов. На этой неделе я буду описывать варианты развития события. В этом посте объясняю, почему Порошенко выиграет выборы https://t.co/5qirr8xffi — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 27 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине. Поводом для этого, по его словам, является отсутствие возможности проголосовать у жителей временно оккупированных его же страной Крыма и Донбасса.

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