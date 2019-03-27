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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Що там у х*хлів?" Україну розсмішила безглузда ідея Жириновського щодо виборів

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Фракція ЛДПР скандального Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми Росії проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Безглузда ініціатива політика країни-агресора викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

Інформацію про абсурдний документ опублікували 26 березня в електронній базі даних нижньої палати російського парламенту, повідомляє ТАСС.

"Дотримання законності при проведенні виборів президента України ставиться під сумнів у зв'язку з наявністю великої кількості серйозних порушень, помилок, допущених виборчими комісіями, що в результаті не забезпечило необхідні умови для рівноправного і вільного волевиявлення виборців. Депутати Державної думи вважають, що масова фальсифікація підсумків виборів покликана забезпечити перемогу певного кандидата", — йдеться у проекті документу партії Жириновського.

Своєю головною претензією ЛДПР назвала заборону допуску росіян для спостереження за виборами в Україні.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Коммерсант"

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"Виборча кампанія в Україні проходила в умовах активного проведення засобами масової інформації пропаганди, котра виправдовує перемогу певного кандидата, зокрема з використанням неправдивої інформації про можливе втручання Росії в хід виборів і вербування деяких кандидатів. Передвиборчі гасла багатьох кандидатів ґрунтувалися на звинуваченні Росії у створенні причин для економічної кризи в Україні і бідності її населення", — наголошується в тексті скандальної заяви.

Проект заяви фракція Жириновського має намір винести на пленарне засідання Держдуми 2 квітня. Ця ініціатива викликала бурхливу реакцію в одіозної путінської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Вона почала розхвалювати лідера ЛДПР за безглузду ініціативу щодо абсолютно чужої країни.

Документ ЛДПР

Документ ЛДПР

Telegram-канал Skabeeva

"Володимир Вольфович — чудовий. Фракція ЛДПР внесла у Держдуму проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Вибори відбудуться 31 березня. Проект заяви винесуть на пленарне засідання 2 квітня. ЛДПР — це, звичайно, лише 40 депутатів у Держдумі. Але чим біс не жартує", — написала вона на своєму Telegram-каналі.

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Що стосується України, то тут маразматичну ініціативу Жириновського сприйняли з гумором і яскраво її рознесли.

"Налякали їжака голою д*пою. Цікаво, що Жириновський ставить на перемогу Порошенка. Причому якщо його прогноз справдиться, тоді Росія вибори може не визнати. Наївні. Досі думають, що після російських злочинів в Україні думки представників країни-агресора комусь цікаві?" — написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

Зі свого боку народний депутат України ("Народний фронт"), координатор "Інформаційного спротив" Дмитро Тимчук назвав бурхливу діяльність Жириновського істерією в дусі російських ЗМІ. Адже представникам країни-агресора не залишається нічого іншого, окрім як обговорювати вибори в Україні.

"Тобто, в Росії, від нетерпіння обпікаючи коліна відомої рідиною, не дочекавшись виборів в іншій країні, вже оголошують про "невизнання" їхніх підсумків. Феєрично. І одразу малюють свої плани: встати на "захист росіян, які проживають на Донбасі й на інших землях "Новоросії". Це ми чули у 2014-му, починаючи з Криму, де зараз фраза "захист росіян" повільно, але впевнено стає лайливою. Втім, як і на окупованому Донбасі", — написав парламентар.

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Тимчук додав, що сміючись із Жириновського, українці чудово розуміють, чиї меседжі і для чого він озвучує. Адже за шизофренічною маячнею йдуть конкретні злочинні дії Москви, що зовсім не смішно.

"До речі, ці клоуни, з піною коло рота обговорюючи вибори в Україні, навіть не знають, про що істерять. Той самий Жириновський у Facebook називає Зеленського "Зелінським". Ну хоч прізвище Порошенка ці дятли запам'ятали, все ж не перший рік їх рве від "ЩоТамУХохлів?" — із сарказмом підсумував Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Державної думи Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито має всі підстави не визнавати законність виборів в Україні. Приводом для цього, за його словами, є відсутність можливості проголосувати у жителів тимчасово окупованих його ж країною Криму і Донбасу.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир ЖириновськийРоман ЦимбалюкДмитро Тимчук
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Виня Ксения
Виня Ксения
Маразмарик Жирик тявкнул что-то, а сливной бачок подхрюкнул.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
НУ,ось вам СОЦОПИТУВАННЯ-РЕАЛЬНЕ І ДОСТОВІРНЕ- московські розвідувальні служби виявили в Україні велику підтримку діючому Президенту і вирішили підіграти програвшим Тимошенкам і іншим,загострюючи ситуацію в Україні і довкола України,щоб виграв кандидат Хаос.
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Волощук Володимир
Волощук Володимир
Цей дурень старий.бере за щоку?Комі-флю на піджаку.Москалі-ви кончені.
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