"Що там у х*хлів?" Україну розсмішила безглузда ідея Жириновського щодо виборів

Фракція ЛДПР скандального Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми Росії проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Безглузда ініціатива політика країни-агресора викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

Інформацію про абсурдний документ опублікували 26 березня в електронній базі даних нижньої палати російського парламенту, повідомляє ТАСС.

"Дотримання законності при проведенні виборів президента України ставиться під сумнів у зв'язку з наявністю великої кількості серйозних порушень, помилок, допущених виборчими комісіями, що в результаті не забезпечило необхідні умови для рівноправного і вільного волевиявлення виборців. Депутати Державної думи вважають, що масова фальсифікація підсумків виборів покликана забезпечити перемогу певного кандидата", — йдеться у проекті документу партії Жириновського.

Своєю головною претензією ЛДПР назвала заборону допуску росіян для спостереження за виборами в Україні.

Володимир Жириновський "Коммерсант"

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"Виборча кампанія в Україні проходила в умовах активного проведення засобами масової інформації пропаганди, котра виправдовує перемогу певного кандидата, зокрема з використанням неправдивої інформації про можливе втручання Росії в хід виборів і вербування деяких кандидатів. Передвиборчі гасла багатьох кандидатів ґрунтувалися на звинуваченні Росії у створенні причин для економічної кризи в Україні і бідності її населення", — наголошується в тексті скандальної заяви.

Проект заяви фракція Жириновського має намір винести на пленарне засідання Держдуми 2 квітня. Ця ініціатива викликала бурхливу реакцію в одіозної путінської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Вона почала розхвалювати лідера ЛДПР за безглузду ініціативу щодо абсолютно чужої країни.

Документ ЛДПР Telegram-канал Skabeeva

"Володимир Вольфович — чудовий. Фракція ЛДПР внесла у Держдуму проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Вибори відбудуться 31 березня. Проект заяви винесуть на пленарне засідання 2 квітня. ЛДПР — це, звичайно, лише 40 депутатів у Держдумі. Але чим біс не жартує", — написала вона на своєму Telegram-каналі.

Що стосується України, то тут маразматичну ініціативу Жириновського сприйняли з гумором і яскраво її рознесли.

"Налякали їжака голою д*пою. Цікаво, що Жириновський ставить на перемогу Порошенка. Причому якщо його прогноз справдиться, тоді Росія вибори може не визнати. Наївні. Досі думають, що після російських злочинів в Україні думки представників країни-агресора комусь цікаві?" — написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

Зі свого боку народний депутат України ("Народний фронт"), координатор "Інформаційного спротив" Дмитро Тимчук назвав бурхливу діяльність Жириновського істерією в дусі російських ЗМІ. Адже представникам країни-агресора не залишається нічого іншого, окрім як обговорювати вибори в Україні.

"Тобто, в Росії, від нетерпіння обпікаючи коліна відомої рідиною, не дочекавшись виборів в іншій країні, вже оголошують про "невизнання" їхніх підсумків. Феєрично. І одразу малюють свої плани: встати на "захист росіян, які проживають на Донбасі й на інших землях "Новоросії". Це ми чули у 2014-му, починаючи з Криму, де зараз фраза "захист росіян" повільно, але впевнено стає лайливою. Втім, як і на окупованому Донбасі", — написав парламентар.

Тимчук додав, що сміючись із Жириновського, українці чудово розуміють, чиї меседжі і для чого він озвучує. Адже за шизофренічною маячнею йдуть конкретні злочинні дії Москви, що зовсім не смішно.

"До речі, ці клоуни, з піною коло рота обговорюючи вибори в Україні, навіть не знають, про що істерять. Той самий Жириновський у Facebook називає Зеленського "Зелінським". Ну хоч прізвище Порошенка ці дятли запам'ятали, все ж не перший рік їх рве від "ЩоТамУХохлів?" — із сарказмом підсумував Тимчук.

Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта. Мы первыми выступили с таким предложением. Также напомню, что у России есть полное право на защиту русских, проживающих в Донбассе и на других землях Новороссии. — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 26 марта 2019 г.

31 марта состоятся выборы президента Украины. Вчера ЛДПР внесла в Госдуму закон о непризнании итогов выборов. На этой неделе я буду описывать варианты развития события. В этом посте объясняю, почему Порошенко выиграет выборы https://t.co/5qirr8xffi — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 27 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Державної думи Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито має всі підстави не визнавати законність виборів в Україні. Приводом для цього, за його словами, є відсутність можливості проголосувати у жителів тимчасово окупованих його ж країною Криму і Донбасу.

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