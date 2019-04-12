"Быть мужиком": Зеленский высказался о дебатах и перепалке с Порошенко

Кандидат в президенты и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский впервые прокомментировал словесную перепалку с оппонентом Петром Порошенко.

В комментарии "Радио Свобода" Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, такой, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", - сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский и Порошенко встретились в Париже с президентом Франции Макроном.

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