"Бути мужиком": Зеленський висловився про дебати і перепалку з Порошенком

Кандидат у президенти і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський вперше прокоментував словесну перепалку з опонентом Петром Порошенком.

У коментарі "Радіо Свобода" Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

"Мене цікавить тільки реакція українського суспільства. Мені здається, що я був відвертим, чесним, таким, як я є. Ми домовилися, що у нас будуть дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Я ніколи в житті не змінював правила, намагаюся так робити, намагаюся бути, як мені сказав пан президент, "бути мужиком". Тому я стояв на своєму", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський і Порошенко зустрілися в Парижі з президентом Франції Макроном.

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