МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Будьте мужиком!" Порошенко обратился к Зеленскому из-за дебатов

261Читать материал на украинском

Глава Украины Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского не ставить условий относительно проведения дебатов перед вторым туром выборов.

Видеообращение опубликовано в Facebook на странице Порошенко. Он еще раз заверил, что готов встретиться с Зеленским на НСК "Олимпийский".

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!" — сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 5 апреля, Порошенко и Зеленский планировали пройти медицинский осмотр.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения