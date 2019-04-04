"Будьте мужиком!" Порошенко обратился к Зеленскому из-за дебатов

Глава Украины Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского не ставить условий относительно проведения дебатов перед вторым туром выборов.

Видеообращение опубликовано в Facebook на странице Порошенко. Он еще раз заверил, что готов встретиться с Зеленским на НСК "Олимпийский".

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!" — сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 5 апреля, Порошенко и Зеленский планировали пройти медицинский осмотр.

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