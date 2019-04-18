"Будет Лас-Вегас!" Зеленский поддержал легализацию наркотиков и проституции

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов создать в нашей стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина". Зеленский полагает, что общество было бы не против создания такого города.

"Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", – отметил он.

Кандидат подчеркнул, что такой легализацией можно поднять экономику какого-то города.

"Взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает и там – пожалуйста", – добавил он.

Также Зеленский поддержал легализацию некоторых наркотиков, в частности медицинской марихуаны.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается", – подытожил кандидат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский рассказал, как решит вопрос языка в Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!