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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Будет Лас-Вегас!" Зеленский поддержал легализацию наркотиков и проституции

3.7тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов создать в нашей стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина". Зеленский полагает, что общество было бы не против создания такого города.

"Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", – отметил он.

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Кандидат подчеркнул, что такой легализацией можно поднять экономику какого-то города.

"Взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает и там – пожалуйста", – добавил он.

Также Зеленский поддержал легализацию некоторых наркотиков, в частности медицинской марихуаны.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается", – подытожил кандидат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский рассказал, как решит вопрос языка в Украине.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
наркотики
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Не, тот факт, что самое большое количество проституток кочующих по Европе, и трудящихся на трассах в России - украинки, это никого на Украине не смущает. А вот факт, что проститутку назовут проституткой официально, и заставят налоги платить, это - ужас-ужас.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко - это украинский Моисей. Но, если Моисей вел народ к светлому будущему, блуждая по пустыне, то Порошенко ведет - с помощью словоблудия.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский своими ответами в интервью РБК о том, что Путин для него – враг, что у Донбасса не будет особого статуса и не будет амнистии для боевиков, выбил табуретку из-под Порошенко.
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