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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Буде Лас-Вегас!" Зеленський підтримав легалізацію наркотиків і проституції

3.7тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що готовий створити в нашій країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна". Зеленський вважає, що суспільство було б не проти створення такого міста.

"Чесно кажучи, друзі, я думаю, що у нас є можливість зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки б платили. Дати можливість певному місту, якійсь території і там все це відкрити", – зазначив він.

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Кандидат підкреслив, що такою легалізацією можна підняти економіку якогось міста.

"Взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусіть. Це ж не закрита буде територія. Можна у такий чпосіб підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там – будь ласка", – додав він.

Також Зеленський підтримав легалізацію деяких наркотиків, зокрема медичної марихуани.

"Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається", – підсумував кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський розповів, як вирішить питання мови в Україні.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
наркотики
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко - это украинский Моисей. Но, если Моисей вел народ к светлому будущему, блуждая по пустыне, то Порошенко ведет - с помощью словоблудия.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский своими ответами в интервью РБК о том, что Путин для него – враг, что у Донбасса не будет особого статуса и не будет амнистии для боевиков, выбил табуретку из-под Порошенко.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как Зеленский поддержал легализацию в Украине легких наркотиков и проституции, то у Порошенко после выборов будет два пути…
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