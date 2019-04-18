"Буде Лас-Вегас!" Зеленський підтримав легалізацію наркотиків і проституції

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що готовий створити в нашій країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна". Зеленський вважає, що суспільство було б не проти створення такого міста.

"Чесно кажучи, друзі, я думаю, що у нас є можливість зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки б платили. Дати можливість певному місту, якійсь території і там все це відкрити", – зазначив він.

Кандидат підкреслив, що такою легалізацією можна підняти економіку якогось міста.

"Взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусіть. Це ж не закрита буде територія. Можна у такий чпосіб підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там – будь ласка", – додав він.

Також Зеленський підтримав легалізацію деяких наркотиків, зокрема медичної марихуани.

"Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається", – підсумував кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський розповів, як вирішить питання мови в Україні.

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