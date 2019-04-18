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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Как в "Слуге народа!" Зеленский сказал, как решит вопрос языка в Украине

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах возьмется за изучение закона о государственном языке.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", отметив, что хотел бы узнать мнение общества относительно данного законопроекта.

"Сегодня мы хотим этот закон, хотим защитить украинский язык, и это нормально, это язык этой страны, это государственный украинский язык. В то время, пока вы принимаете закон, какие-то кучки людей рассказывают: "Вы знаете, что там за закон? Вы знаете, что вам всем нельзя будет говорить по-русски, или по-татарски, по-польски, где-то на Закарпатье и по-венгерски". Никто ничего не объясняет. Вы понимаете?" – настаивал Зеленский на обсуждении закона перед его принятием.

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Причем это не обязательно будет референдум, а скорее общение с украинцами в режиме онлайн.

"Референдум – это, в принципе, твое ощущение, что ты постоянно разговариваешь с обществом. Это не значит, что для этого нужна какая-то процедура. Мы сейчас говорим не о глобальных стратегических вещах. Как мы, допустим, создавали программу "Слуги народа", программу нашей партии? Это тоже был референдум. Мы можем с вами назвать это другим словом – разговор с обществом. И у вас сразу палитра, и вы видите, как люди реагируют, из каких уголков Украины, на что они смотрят. Любой закон сегодня можно онлайн с живыми людьми проговорить", – отметил Зеленский.

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Кандидат подчеркнул, что главе государства важно говорить с людьми, чего, по его мнению, сейчас нет.

"У нас ни Верховная Рада, ни президент, ни премьер-министр не являются акционерами реформ, акционерами этой страны, акционерами Украины. Мы с вами, ну пока я еще не президент, мы все граждане – акционеры Украины. И, пожалуйста, будь добр – со мной обсуждай все", – полагает он.

Зеленский считает, что реформы в Украине не удались, так как не было контакта с людьми.

"Я могу понять, что раньше, у людей прошлого поколения не было всех источников связи с обществом: интернета, телевидения. Сейчас много всего – журналистики, блогеров, много всего сейчас можно донести людям. Какая проблема? Открытая платформа, общайтесь с людьми", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский озвучил план по роспуску Верховной Рады.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
закон про мовуукраинский языкрусский язык
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Макарский Александр
Макарский Александр
Иврит -майбутне Украины -Руси!
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