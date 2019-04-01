"Боль и крест": Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского на выборах

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук намекнул, что его расстроили предварительные результаты президентских выборов в Украине.

Согласно данным экзит-полов и первым официальным сведениями ЦИК, актер Владимир Зеленский выходит во второй тур выборов, существенно опережая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

Вакарчук в Facebook отреагировал неоднозначным постом, вспомнив слова из своей песни "Эверест", передает "Страна". Однако вскоре музыкант удалил запись.

"Шум і тисяч їхніх слів, часом приносить біль.

Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.

І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.

Ми продовжуєм іти на власний Еверест".

"Знаю — вместе сможем преодолеть любую вершину", — написал Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук обратился к украинцам с призывом голосовать "не по приколу". Зеленский, расценив это как выпад в свою сторону, ярко ответил музыканту с хот-догом в руках.

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