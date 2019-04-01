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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Біль і хрест": Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського на виборах

3.5тЧитати матеріал російською

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук натякнув, що його засмутили попередні результати президентських виборів в Україні.

Згідно з даними екзит-полів і першими офіційними відомостями ЦВК, актор Володимир Зеленський виходить у другий тур виборів, суттєво випереджаючи Петра Порошенка і Юлію Тимошенко.

Вакарчук в Facebook відреагував неоднозначним постом, згадавши слова зі своєї пісні "Еверест", передає "Страна". Однак незабаром музикант видалив запис.

"Шум і тисяч їхніх слів, часом приносить біль.

Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.

І ми продовжуєм нести свій прапор, а не крест.

Ми продовжуєм іти на власний Еверест".

"Знаю — разом зможемо подолати будь-яку вершину", — написав Вакарчук.

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"Біль і хрест": Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського на виборах

"Біль і хрест": Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського на виборах

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вакарчук звернувся до українців із закликом голосувати "не по приколу". Зеленський, розцінивши це як випад в свою сторону, яскраво відповів музикантові з хот-догом в руках.

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Особи
Святослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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