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Выборы президента Украины 2019

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Порошенко резко сократил разрыв с Зеленским? Появилось подтверждение социологов

23.8тЧитать материал на украинском

В Киевском международном институте социологии (КМИС) подтвердили достоверность данных социологического опроса, опубликованного в эфире телеканала "112 Украина". Исходя из них, разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сократился до 38,1-61,9% соответственно.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила социолог КМИС Татьяна Песковская, которая отметила, что данные появились в общем доступе до их официальной публикации.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

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"Это действительно наши данные, у нас очень много проектов идут параллельно, и если заказчик не хочет публиковать эти данные, то, соответственно, мы их и не публикуем. Просто их кто-то "слил" раньше в интернет. Мы собираемся представить пресс-релиз", – объяснила Песковская.

Отметим, что ранее кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, ссылаясь на данные КМИС, заявил, что стремительно сокращает отставание от оппонента Владимира Зеленского.

Скрин

Скрин

"112 Украина"

Порошенко резко сократил разрыв с Зеленским? Появилось подтверждение социологов

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский международный институт социологии опубликовал несколько другие данные, согласно которым среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, – 72,2% готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского и 25,4% – за Петра Порошенко.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок. При этом по итогам первого тура Зеленский опередил Порошенко почти на 15%.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за 5 лет. А вот Порошенко пообещал бы восстановить его гораздо быстрее. В том смысле, что не быстрее бы восстановил, а быстрее бы пообещал.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В штабе Порошенко заявили о резком сокращении разрыва в рейтингах кандидатов в президенты и стали еще быстрее паковать чемоданы.
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