Порошенко резко сократил разрыв с Зеленским? Появилось подтверждение социологов

В Киевском международном институте социологии (КМИС) подтвердили достоверность данных социологического опроса, опубликованного в эфире телеканала "112 Украина". Исходя из них, разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сократился до 38,1-61,9% соответственно.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила социолог КМИС Татьяна Песковская, которая отметила, что данные появились в общем доступе до их официальной публикации.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

"Это действительно наши данные, у нас очень много проектов идут параллельно, и если заказчик не хочет публиковать эти данные, то, соответственно, мы их и не публикуем. Просто их кто-то "слил" раньше в интернет. Мы собираемся представить пресс-релиз", – объяснила Песковская.

Отметим, что ранее кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, ссылаясь на данные КМИС, заявил, что стремительно сокращает отставание от оппонента Владимира Зеленского.

Скрин "112 Украина"

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский международный институт социологии опубликовал несколько другие данные, согласно которым среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, – 72,2% готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского и 25,4% – за Петра Порошенко.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок. При этом по итогам первого тура Зеленский опередил Порошенко почти на 15%.

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