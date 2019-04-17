Порошенко різко скоротив розрив із Зеленським? З'явилося підтвердження соціологів

У Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) підтвердили достовірність даних соціологічного опитування, опублікованого в ефірі телеканалу "112 Україна". Виходячи з них, розрив між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським скоротився до 38,1-61,9% відповідно.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила соціолог КМІС Тетяна Пєсковська, яка зазначила, що дані з'явилися в загальному доступі до їхньої офіційної публікації.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

"Це дійсно наші дані, у нас дуже багато проектів ідуть паралельно, і якщо замовник не хоче публікувати ці дані, то, відповідно, ми їх і не публікуємо. Просто їх хтось "злив" раніше в інтернет. Ми збираємося представити прес-реліз", – пояснила Пісківська.

Зазначимо, що раніше кандидат у президенти України Петро Порошенко, посилаючись на дані КМІС, заявив, що стрімко скорочує відставання від опонента Володимира Зеленського.

Скрін "112 Україна"

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київський міжнародний інститут соціології опублікував дещо інші дані, згідно з якими серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором – 72,2% готові віддати свої голоси за Володимира Зеленського та 25,4% – за Петра Порошенка.

Соціологи упевнені, що за декілька днів рейтинги кардинально не зміняться і у Порошенка практично немає шансів переобратися на другий термін. Водночас за підсумками першого туру Зеленський випередив Порошенка майже на 15%.

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