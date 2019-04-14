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Вибори президента України 2019

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"Автомобіль, охоронець, адвокат": Зеленський прояснив ситуацію з людьми Коломойського у своїй команді

2.1тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський визнав той факт, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського. За його словами, все пояснюється контрактами.

Ця заява прозвучала в інтерв'ю "Новинам України", відео якого спочатку виклали в YouTube, а потім видалили. Так, журналіст запитав, звідки у нього "автомобіль, охоронець, адвокат" олігарха.

Зеленський сказав, що пояснення досить просте.

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"Автомобіль, охоронець, адвокат": Зеленський прояснив ситуацію з людьми Коломойського у своїй команді

"Хлопці, ось дивіться: у нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського – Ред.) – одна із трьох компаній, ну він один із там компаньйонів, я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все добре", – відповів Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський підтвердив, що Андрій Богдан, який займається юридичними питаннями передвиборної кампанії Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом.

Журналісти також з'ясували, що автомобіль, на якому пересувається кандидат у президенти, оформлений на Тимура Міндіча, якого пов'язують із Коломойським.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Под контролем и под конвоем, положение козла отпущения, пора задуматься
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Smith Lera
Smith Lera
Пацику, відмаза не катить. В реальному житті не видалишь все, що сказав. Зебеню запам'ятай: все, що потрапило в інтернет залишається в ньому назавжди. #ЗеБлазеньБені.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
каждый Свидомый, прочитав эту хрень, должен подумать :"Отакой!!! Ты дывы !!! Оцэтак...." Ведь каждый свидомый готов за подержанный автомобиль подастся с потрохами, И для свидомого барана. Оцэ доказ так доказ!
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Семёнов Александр, что пидор...от колмойского тебя плющит? Это тебе не ахметов.
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