"Автомобіль, охоронець, адвокат": Зеленський прояснив ситуацію з людьми Коломойського у своїй команді

Кандидат у президенти Володимир Зеленський визнав той факт, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського. За його словами, все пояснюється контрактами.

Ця заява прозвучала в інтерв'ю "Новинам України", відео якого спочатку виклали в YouTube, а потім видалили. Так, журналіст запитав, звідки у нього "автомобіль, охоронець, адвокат" олігарха.

Зеленський сказав, що пояснення досить просте.

"Хлопці, ось дивіться: у нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського – Ред.) – одна із трьох компаній, ну він один із там компаньйонів, я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все добре", – відповів Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський підтвердив, що Андрій Богдан, який займається юридичними питаннями передвиборної кампанії Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом.

Журналісти також з'ясували, що автомобіль, на якому пересувається кандидат у президенти, оформлений на Тимура Міндіча, якого пов'язують із Коломойським.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!