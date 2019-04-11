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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

61% голосів за! Соціологи назвали переможця виборів в Україні

3.6тЧитати матеріал російською

За кандидата в президенти Володимира Зеленського в другому турі виборів готові віддати голоси 61% виборців.

При цьому, за чинного главу держави – 24% виборців. Про що свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Повідомляється, що 15% респондентів ще не визначилися з вибором.

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Також з числа всіх опитаних 51% українців мають намір голосувати в другому турі за Зеленського, 21% - за Порошенка. Ще 18% виборців поки не визначилися, а 10% - не мають наміру голосувати.

Опитування підтримки кандидатів

Опитування підтримки кандидатів

"Рейтинг"

Опитування підтримки кандидатів

Опитування підтримки кандидатів

"Рейтинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Жаль...страну животных должен был добить алкаш
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сколько после прочтения этой новости ,было обдристано шаровар.....страшно представить . !!! ЭЙ шароварники с вышиванщиками вы где ?!!!! Отзовитесь!!!.. Хотя ладно идите стирайтесь ,плачте но потом обязательно приходите . Промычите что нибудь типа "Дякуемо за томос му " "Украйини потрибэн порох му"
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Надежда Вера
Надежда Вера
Дураков 60% - это неизлечимо, чтобы только у этих придурков забрали 2 млрд. для бени.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Надежда Вера, да дураков 60% , а вот полных кретинов всего 24 %. "славаукрайини"!!!!
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