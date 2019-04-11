61% голосів за! Соціологи назвали переможця виборів в Україні

За кандидата в президенти Володимира Зеленського в другому турі виборів готові віддати голоси 61% виборців.

При цьому, за чинного главу держави – 24% виборців. Про що свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Повідомляється, що 15% респондентів ще не визначилися з вибором.

Також з числа всіх опитаних 51% українців мають намір голосувати в другому турі за Зеленського, 21% - за Порошенка. Ще 18% виборців поки не визначилися, а 10% - не мають наміру голосувати.

Опитування підтримки кандидатів "Рейтинг"

Опитування підтримки кандидатів "Рейтинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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