61% голосів за! Соціологи назвали переможця виборів в Україні

За кандидата в президенти Володимира Зеленського в другому турі виборів готові віддати голоси 61% виборців.
При цьому, за чинного главу держави – 24% виборців. Про що свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Повідомляється, що 15% респондентів ще не визначилися з вибором.
Також з числа всіх опитаних 51% українців мають намір голосувати в другому турі за Зеленського, 21% - за Порошенка. Ще 18% виборців поки не визначилися, а 10% - не мають наміру голосувати.
Опитування підтримки кандидатів
"Рейтинг"
Опитування підтримки кандидатів
"Рейтинг"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 квітня ЦВК оголосила офіційний результати першого туру виборів президента України.
ЦВК затвердила витрати на другий тур виборів президента.
Журналістка Соня Кошкіна розповіла, що за Зеленського готові проголосувати 49,3% виборців, за Порошенка - тільки 20,6%.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!