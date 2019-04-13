"1+1" будет показывать Зеленского в "день тишины": программа передач

В "день тишины", 20 апреля, перед вторым туром выборов на телеканале "1+1" запланировано шоу и фильм с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, а также проекты возглавляемой им студии "Квартал 95".

Об этом свидетельствует телепрограмма на сайте телеканала. Так, в 16:35 планируется показ шоу "Вечерний квартал", в 18:30 - шоу "Рассмеши комика. Дети", в 20:15 – Чистоnews, 20:25 – снова "Вечерний квартал".

В 22:20 планируется показ комедии "Я, ты, он, она", в которой Зеленский выступает режиссером и исполнителем главной мужской роли.

Согласно ч. 2 статьи 57 закона "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Тем временем в МВД заявили, что представители команд кандидатов в президенты должны воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес друг друга. Во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед голосованием, которые запланированы обеими штабами, ведомство усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

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