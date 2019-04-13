"1+1" буде показувати Зеленського в "день тиші": програма передач

В "день тиші", 20 квітня, перед другим туром виборів на телеканалі "1+1" заплановані шоу і фільм за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського, а також проектийого студії "Квартал 95".

Про це свідчить телепрограма на сайті телеканалу. Так, о 16:35 планується показ шоу "Вечірній квартал", о 18:30 – шоу "Розсміши коміка. Діти", о 20:15 – Чистоnews, 20:25 – знову "Вечірній квартал".

О 22:20 планується показ комедії "Я, ти, він, вона", в якій Зеленський виступає режисером і виконавцем головної чоловічої ролі.

Згідно ч. 2 статті 57 закону "Про вибори президента України", передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем ​​виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський намір провести дебати зі своїм опонентом Петром Порошенко 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Тим часом в МВС заявили, що представники команд кандидатів в президенти повинні утриматися від образливих висловлювань на адресу один одного. Під час масових заходів в останній тиждень перед голосуванням, які заплановані обома штабами, відомство посилить заходи безпеки і збільшить кількість правоохоронців.

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