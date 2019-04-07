Причина – поражение на выборах? Порошенко потребовал уволить ряд председателей ОГА

В воскресенье, 7 апреля, президент Украины Петр Порошенко и заместитель его администрации Виталий Ковальчук провели собеседования с некоторыми председателями ОГА, предлагая им написать заявления об отставке по собственному желанию.
Эта просьба, скорее всего, мотивирована тем, что Порошенко неудовлетворен своими результатами на выборах в этих областях. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.
В частности, глава ОГА Одесской области Максим Степанов отказался подписать заявление по собственному желанию, сказав, что не понимает оснований для увольнения.
Петр Порошенко и Максим Степанов
Думская
Отметим, президент не может отстранить председателя ОГА от должности, так как подобные решения принимаются только через Кабмин.
Напомним, 10,08% избирателей проголосовали за Петра Порошенко на юге Украины, в то время как за его оппонента, Владимира Зеленского, 39,87%.
Отдельно в Одесской области Порошенко набрал только 9% голосов, тогда как Зеленский – 41%.
В целом по Украине Порошенко лидировал во Львовской (35,32%) и Тернопольской (24,36%) областях.
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Лидеры гонки определились еще на этапе экзит-полов. Владимир Зеленский получил 30,6% голосов, а Петр Порошенко – 17,8%.
4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране.
Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко. Первый кандидат получил 30,24% голосов, а второй – 15,95%.
6 апреля ЦИК завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "Уточненный" об итогах голосования.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал