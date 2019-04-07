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Причина – поражение на выборах? Порошенко потребовал уволить ряд председателей ОГА

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В воскресенье, 7 апреля, президент Украины Петр Порошенко и заместитель его администрации Виталий Ковальчук провели собеседования с некоторыми председателями ОГА, предлагая им написать заявления об отставке по собственному желанию.

Эта просьба, скорее всего, мотивирована тем, что Порошенко неудовлетворен своими результатами на выборах в этих областях. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

В частности, глава ОГА Одесской области Максим Степанов отказался подписать заявление по собственному желанию, сказав, что не понимает оснований для увольнения.

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Петр Порошенко и Максим Степанов

Петр Порошенко и Максим Степанов

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Отметим, президент не может отстранить председателя ОГА от должности, так как подобные решения принимаются только через Кабмин.

Напомним, 10,08% избирателей проголосовали за Петра Порошенко на юге Украины, в то время как за его оппонента, Владимира Зеленского, 39,87%.

Отдельно в Одесской области Порошенко набрал только 9% голосов, тогда как Зеленский – 41%.

В целом по Украине Порошенко лидировал во Львовской (35,32%) и Тернопольской (24,36%) областях.

Причина – поражение на выборах? Порошенко потребовал уволить ряд председателей ОГА

ТСН

Причина – поражение на выборах? Порошенко потребовал уволить ряд председателей ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Марченко Юра
Марченко Юра
Я рад что одесситы дали под сраку хунте бандеровской
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Там все еще правят бал регионалы. А им зебил намного ближе.
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васильевич василий
васильевич василий
А против Пети еще в 2014 году в Крыму проголосовали пинками под сраку .Что он не снял Аксенова ?
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