Причина – поражение на выборах? Порошенко потребовал уволить ряд председателей ОГА

В воскресенье, 7 апреля, президент Украины Петр Порошенко и заместитель его администрации Виталий Ковальчук провели собеседования с некоторыми председателями ОГА, предлагая им написать заявления об отставке по собственному желанию.

Эта просьба, скорее всего, мотивирована тем, что Порошенко неудовлетворен своими результатами на выборах в этих областях. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

В частности, глава ОГА Одесской области Максим Степанов отказался подписать заявление по собственному желанию, сказав, что не понимает оснований для увольнения.

Петр Порошенко и Максим Степанов Думская

Отметим, президент не может отстранить председателя ОГА от должности, так как подобные решения принимаются только через Кабмин.

Напомним, 10,08% избирателей проголосовали за Петра Порошенко на юге Украины, в то время как за его оппонента, Владимира Зеленского, 39,87%.

Отдельно в Одесской области Порошенко набрал только 9% голосов, тогда как Зеленский – 41%.

В целом по Украине Порошенко лидировал во Львовской (35,32%) и Тернопольской (24,36%) областях.

ТСН

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