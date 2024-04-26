Вспышки на солнце продолжаются: на выходных Землю будет 'штормить' из-за магнитной бури

Магнитная буря, которая накрыла Украину и мир в четверг, 25 апреля, будет длится еще несколько дней – 27 и 28 апреля. Она станет последней в этом месяц, однако затронет метеозависимых людей – специалисты оценили ее интенсивность как среднюю.

Об этом сообщили на ресурсе Meteoagent. Как отмечается, в субботу и воскресенье ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средней буре, которая может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Отметим, что под влияние магнитных бурь в первую очередь попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у них специалисты объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

То же самое касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний, физической и эмоциональной усталости.

Как пережить магнитную бурю

Чтобы легче перенести влияние магнитной бури на самочувствие медики советуют в эти дни хорошо высыпаться и особое внимание уделить рациону: отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе.

Рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды. Также отказаться от тяжелых физических нагрузок, их лучше заменить прогулкой на свежем воздухе.

В дни высокой геомагнитной активности следует избегать эмоциональных потрясений и стрессовых ситуаций. Если же у вас повышенная метеочувствительность, заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Солнце зафиксировали рекордное за десятки лет количество пятен. Специалисты прогнозировали, что деятельность группы пятен №3646 приведет к геомагниным бурям в ближайшие дни.

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