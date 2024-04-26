ЧЕРНОБЫЛЬ был, есть и останется СИМВОЛОМ УКРАИНЫ.

Сегодня Украина и мир вспоминают о Чернобыльской катастрофе, произошедшей 38 лет назад.

Так что традиционно, чиновники и чиновники поедут в Чернобыль или Славутич или просто вспомнят незлым тихим словом героев-чернобыльцев.

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Натомість ВСІ нинішні ЧОРНОБИЛЬСЬКІ проблеми чекають на своє вирішення. І до традиційного кумізму в боротьбі за посади в управлінні Чорнобильською зоною відчудження та заробітчанства на продажі металу і лісу, тепер маємо ще й жахливі наслідки ЗАХОПЛЕННЯ та ПОГРАБУВАННЯ ЧАЄС російською ордою вбивць і мародерів.

Тож нагадую владі і світу, що досі в російському полоні знаходять 103 нацгвардійці та працівники Чорнобильської станції.

Нагадаю також, що за час окупації ЧАЕС в 2022 році російська орда ЗНИЩИЛА 61 110 обʼєктів державного майна,

ЗАХОПИЛА 2 720 одиниць рухомого майна,

ПОШКОДИЛА 429 обʼєктів державного майна.

Загальна сума завданої шкоди із урахуванням залишкової вартості майна дорівнює близько 660 мільйонів гривень.

Окрім цього, потребує державної підтримки низка соціальних проектів Славутича - міста чорнобильців.

І найголовніше - це ГАНЕБНА практика працевлаштування СВОЇХ на управлінські посади в сфері управління Чорнобильськими проектами. Так було і на жаль так продовжується

Державне агенство Украіни з управління зоною відчудження ТИМЧАСОВО очолює та керує з Києва черговий ТИМЧАСОВИЙ керівник.

На ДСП "Чорнобильська АЕС" теж В.О. Генерального директора.

Важливі проекти на Чорнобильських обʼєктах знаходяться у сфері відповідальності РІЗНИХ міністерств та відомств, що створює зрозумілі проблеми у системі оперативного та компетентного управління.

Все це накладається на ВІДСУТНІСТЬ адаптованої та скоригованої ДЕРЖАВНОЇ Чорнобильської СТРАТЕГІЇ за умов деокупації ЧАЕС та загроз і ризиків воєнного стану.

Принагідно нагадаю, що не втратила своєї актуальності пропозиція про внесення Чорнобиля до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, але нині вже в статусі обʼєкта, який знаходиться під загрозою (в небезпеці ).

Тож сьогодні ВШАНОВУЄМО ВСІХ ГЕРОЇВ, які віддали своє життя за порятунок світу, ПІДТРИМУЄМО всіх чорнобильців і ДОПОМОГАЄМО тим, хто нині самовіддано працює на обʼєктах Чорнобиля.