Тепло постепенно возвращается: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 27 апреля

В субботу, 27 апреля, в Украину начнет возвращаться тепло аж до +26 градусов по Цельсию. В то же время в ближайшую ночь часть регионов накроют кратковременные дожди, местами с грозами, а в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

Таким прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра в Facebook. Ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, а в восточных и Запорожской областях – местами небольшие дожди.

В то же время дневные температуры воздуха превысят +21 градус, а в Луганской области достигнут +26.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, ночью ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Днем осадки не ожидаются. Температура воздуха в столице поднимется до +18, в области – до +20.

Кроме того, метеорологи предупредили о значительной снеголавинной опасности в Украинских Карпатах. Объявлен 3 уровень опасности.

Также в результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках в ближайшие дни будут затоплены пойменные территории реки Десна и ее притоки реки Снов, Верхнего Днепра, верхней части Кременчугского водохранилища. В разных регионах объявлен желтый, оранжевый и коричневый уровни опасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что на выходных в Украине наконец-то отступят заморозки и начнет постепенно теплеть. Так, днем в областях температура воздуха в дневные часы вырастет до +17+24 градусов.

– Синоптик Наталья Диденко также сообщила, что 27-28 апреля в Украину придет настоящее тепло, вербное воскресенье будет солнечным и цветущим. А Пасха ночью умоется небольшим дождем, а днем порадует сухую и теплую погоду.

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