На фронте продолжаются кровопролитные бои. Враг наступает и продвигается вперед, применяет артиллерию, авиацию, танки.

Люди, очень прошу, помогайте! Очень тяжелая ситуация.

Мать погибшего бойца просит помощи для подразделения своего младшего сына.

Пожалуйста, присоединяйтесь к сбору!!

Три РЕБа, большой счет - 360 тыс.

Такой диапазон дорого стоит.

Прошу, хоть по 5-20 грн.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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