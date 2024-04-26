Блог | Мать погибшего бойца просит помощи для подразделения своего младшего сына
На фронте продолжаются кровопролитные бои. Враг наступает и продвигается вперед, применяет артиллерию, авиацию, танки.
Люди, очень прошу, помогайте! Очень тяжелая ситуация.
Мать погибшего бойца просит помощи для подразделения своего младшего сына.
Пожалуйста, присоединяйтесь к сбору!!
Три РЕБа, большой счет - 360 тыс.
Такой диапазон дорого стоит.
Прошу, хоть по 5-20 грн.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
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