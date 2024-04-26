Ежедневно в Украине совершают более 200 краж, кроме того, украинцы страдают еще от грабежей и разбоев. Как на государственном уровне существенно снизить уровень этих преступлений и повысить эффективность их раскрытия?

Есть интересный факт, по данным Офиса Генерального прокурора за 2013 год количество зарегистрированных уголовных производств по ст.185 УКУ "Кража" было зарегистрировано чуть более 240 тысяч, а в течение 2023 года было открыто 82 123 производства по ст. 185 УКУ "Кража", из них направлено с обвинительным актом в суд 44083 уголовных производства. Неужели у нас за 10 лет втрое снизилось количество краж, совершаемых в течение года?

Для возбуждения уголовного производства по поводу кражи потерпевший должен написать заявление в полицию, если стоимость похищенного имущества превышает 302,8 грн. Однако не всегда и не все жертвы обращаются к стражам порядка с такими заявлениями. Для кого-то такая сумма не кажется достойной того, чтобы ради нее вступать во взаимодействие с полицейскими. А кто-то, возможно, просто разочарован работой правоохранительной системы

Почему же упал уровень раскрытия грабежей и разбоев?

Здесь следует объяснить, чем грабежи и разбои отличаются от кражи. По статье 186 Уголовного кодекса Украины, грабеж – это открытое похищение чужого имущества. Разбой — это нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, подвергшегося нападению или с угрозой применения такого насилия (Ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Еще лет десять назад уровень раскрываемости грабежей и разбоев доходил до 95%. Прежде всего, это было связано с тем, что сотрудники полиции имели возможность быстро получить информацию от операторов мобильной связи. Практически мгновенно они узнавали место нахождения определенного телефона, и больше всего преступлений раскрывались в первые 12 часов после совершения грабежа или разбоя. Однако впоследствии процедура получения правоохранителями информации от мобильных операторов значительно усложнилась. В Уголовно-процессуальный кодекс Украины внесли норму, согласно которой получить информацию от операторов мобильной связи можно только по определению следственного судьи и согласованию с прокурором. Ужесточение такой бюрократической процедуры привело к потере оперативной возможности вовремя и быстро получить необходимые данные для поиска и выявления преступников.

По моему мнению, функцию получения информации от операторов мобильной связи можно было бы делегировать прокурорам, это повысило бы оперативность и эффективность расследования грабежей и разбоев, и именно они бы несли ответственность за сохранение конфиденциальной информации.

Видеокамеры – эффективный предохранитель

Сейчас по всему миру устанавливают все больше камер видеонаблюдения. Они могут распознавать лица, номера автомобилей, а искусственный интеллект учат тому, чтобы он самостоятельно выявлял ситуации, которые могут подпадать под преступление. Такие системы получили название "безопасный город". Их устанавливают во многих городах Украины. Но важно, чтобы все камеры уличного видеонаблюдения, которые есть в населенном пункте, интегрировались в одну систему, независимо от того, кому они принадлежат. Это существенно улучшило бы предотвращение преступлений и повысило скорость их раскрытия.

Специализация — залог профессионализма

Важно ввести специализацию как среди прокуроров, так и среди полицейских. То есть создать специальные отделы, которые бы расследовали исключительно кражи, грабежи и разбои. Это существенно повысит уровень профессионализма правоохранителей и как следствие — вырастет количество раскрытий таких преступлений.

Применение всех этих мер позволит людям чувствовать себя безопаснее, а правоохранителям - оперативнее разоблачать преступников и привлекать их к уголовной ответственности.