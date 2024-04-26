Учитывая умение России и её союзников обходить санкции и находить способы нивелировать проблемы, связанные с попытками Европы и Америки сократить источники финансирования войны против Украины, казалось, беспечная РФ и Беларусь наладила сотрудничество со странами, которые занимают сторону России в войне. Такого рода кооперация имела место быть и считалась приемлемой, пока Беларусь, как младшая сестра, не оказалась наиболее ущемленной и изолированной в контексте санкций. Учитывая то, что импорт Республики и до начала полномасштабной войны был не такой успешный как у России, попытки Евросоюза ограничить Беларусь стали фатальными для её экономики.

После неудавшейся товарной договоренности Беларуси с Алжиром, под влияние санкций попала и лесная промышленность страны. Так как раньше эта отрасль была релевантной для экспорта в страны Европы, Республика осталась без основного потребителя деревообрабатывающих услуг. В своё время именно эта сфера основательно финансировалась так как имела огромный потенциал. Но на сегодняшний день потребность Европы в беларуских услугах стала неактуальной. Вариант поставлять продукцию в другие страны, которые до сих пор нуждаются в Беларуси, стал неприемлемым для самой Республики из-за крайне сложной логистики. Единственным конкурентом в этом бизнесе является Россия, для которой очень удобно подставить под жесткие санкции Беларусь вместо себя.

Евросоюз, с самого начала понимая, что Россия будет пытаться уйти от санкций, используя Беларусь и другие страны, поддерживающие войну против Украины для компенсации потерь в финансировании своего оборонно-промышленного комплекса, поэтому, на 3 год полномасштабного вторжения, в Европе решили синхронизировать санкции и применить их непосредственно к Беларуси за хоть и не прямое, но очень влияющее на ход войны содействие. И так страдающая от санкций в различных сферах Беларусь отчетливо почувствовала на себе последствия такого сотрудничества с Россией.

Несмотря на то, что Россия в своих речах всегда пытается подчеркнуть важность единства и взаимопомощи в контексте союзного государства, все, что она делает в конечном итоге выгодно только ее властям – распространить контроль на СМИ и информацию про население страны и т.д. Идентичность Беларуси стирается, а цивилизованный мир стремится уравнять последствия военных амбиций тоталитарных лидеров. Пока Лукашенко думает, что он всё контролирует и всецело верит, что Путин не оставит его, а также Беларусь в беде. Только вот фамильярность диктаторов, улыбки и рукопожатия на встречах не отменяют стремление Путина надувать Беларусь в торговой сфере и предлагать ничтожно низкие цены на импорт. Стоит помнить о том, что в любой момент российский президент толкнет под поезд Лукашенко и население Беларуси чтобы не подставлять себя.