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Микс: у Зеленского предложили новый формат дебатов с Порошенко

6.8тЧитать материал на украинском

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК "Олимпийский".

Об этом заявил 11 апреля глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов, сообщает РИА "Новости".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Мы предлагаем провести телемост, если Петр Алексеевич будет на Общественном, а мы будем на НСК "Олимпийский". Пожалуйста, можно соединить картинки и продебатировать друг с другом в прямом эфире", — сказал он.

По словам Баканова, дебаты в студии — это "пережиток советского прошлого", а на стадионе "более открытая атмосфера".

Отметим, что данную новость пока активно распространяют только российские СМИ. OBOZREVATEL связался с представителями штаба Зеленского и получил следующий комментарий. "Нет. Первый раз об этом слышу. Такого заявления не было", — сказала представитель пресс-службы Ирина Победоносцева.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Этот ссыкун боиться очной встречи! Ему нужны суфлеры, чтобы подсказывали ответы. То, что этот пошленький и ссыкливый комик станет президентом у меня сомнений нет, но те кто его изберут пусть не ноют потом. Вы сами себе подписываете приговор! И знайте, все плохое, что будет происходить с вами и вашими детьми вы создали своими руками и тупыми мозгами! Я голосовать буду против этого пустого деятеля!
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4
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Кульшин Владимир, ...Именно политиканы-краснобаи на практике уже показали свою несостоятельность! Болтать – не мешки ворочать!
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0
0
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Подобный вариант: компромисс в пользу П. Порошенко. Но: "Дебаты в студии" – которые проводят в США – это тоже ..."пережиток советского прошлого"?
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1
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Ремизов Василий
Ремизов Василий
Может дебаты в Месенжери или в Вайбере это будет супер .
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