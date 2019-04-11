Микс: у Зеленского предложили новый формат дебатов с Порошенко

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК "Олимпийский".

Об этом заявил 11 апреля глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов, сообщает РИА "Новости".

Владимир Зеленский

"Мы предлагаем провести телемост, если Петр Алексеевич будет на Общественном, а мы будем на НСК "Олимпийский". Пожалуйста, можно соединить картинки и продебатировать друг с другом в прямом эфире", — сказал он.

По словам Баканова, дебаты в студии — это "пережиток советского прошлого", а на стадионе "более открытая атмосфера".

Отметим, что данную новость пока активно распространяют только российские СМИ. OBOZREVATEL связался с представителями штаба Зеленского и получил следующий комментарий. "Нет. Первый раз об этом слышу. Такого заявления не было", — сказала представитель пресс-службы Ирина Победоносцева.

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