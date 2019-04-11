Микс: у Зеленского предложили новый формат дебатов с Порошенко

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК "Олимпийский".
Об этом заявил 11 апреля глава избирательного штаба Зеленского Иван Баканов, сообщает РИА "Новости".
Владимир Зеленский
"Мы предлагаем провести телемост, если Петр Алексеевич будет на Общественном, а мы будем на НСК "Олимпийский". Пожалуйста, можно соединить картинки и продебатировать друг с другом в прямом эфире", — сказал он.
По словам Баканова, дебаты в студии — это "пережиток советского прошлого", а на стадионе "более открытая атмосфера".
Отметим, что данную новость пока активно распространяют только российские СМИ. OBOZREVATEL связался с представителями штаба Зеленского и получил следующий комментарий. "Нет. Первый раз об этом слышу. Такого заявления не было", — сказала представитель пресс-службы Ирина Победоносцева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".
Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.
Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.
Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов.
8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".
10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский — на 19 апреля.
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