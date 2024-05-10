В небе над Украиной снова появилось северное сияние: фантастические фото

В Украине вечером 10 мая над Черниговщиной, Одесской, Кировоградской и другими регионами страны люди наблюдают в небе так называемые авроры – оптические явления, более известные как северное или полярное сияние.

Это уже второе в мае зрелищное явление небесного сияния в Украине. Сейчас в сети жители разных городов выкладывают фото аврор.

Сияния сейчас видят в Днепре, Запорожье, Херсоне, Харькове, Одессе, Львове и других городах. Явление не зависит от облачности.

Если для Арктики и Антарктики это обычное зрелище, то в наших широтах увидеть полярные сияния можно крайне редко. Сегодня явление в небе Украины вызвано сильной геомагнитной бурей.

Обычно возникает северное сияние, когда так называемый солнечный ветер контактирует с верхними слоями атмосферы Земли. При ионизации воздуха (как на полюсах) или усилении скорости солнечного ветра (как сейчас над Землей) и возникают авроры.

На поверхности Земли такие сияния наблюдаются на расстоянии 20-35° от магнитных полюсов Земли одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью. Продолжительность авроры – от нескольких минут до нескольких суток.

Завтра, возможно, явление снова будет в небе Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни апреля число Вольфа – числовой показатель солнечной активности, связанный с количеством солнечных пятен – имело наивысшее значение в 25-м цикле солнечной активности. Также это было самое высокое значение числа за последние 22 года.

С тех пор на Земле не утихает геомагнитный шторм.

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