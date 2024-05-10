Обменники готовятся резко переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

В украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Так, в банковском секторе прогнозируют, что 13-19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн. Вечером же 10 мая обменники выставили курс на среднем уровне 39,57/39,98 грн (покупка/продажа). Банки – 39,5/39,95 грн.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Со второй половины мая станет ясно, по какому сценарию будет развиваться рынок в ближайшие месяц-два. Несмотря на это, основные показатели (матрица рынка) не претерпевают глобальных изменений: курсовые колебания, разница между курсами купли/продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах уже устоявшихся изменений", – рассказал банкир.

Ниже 39 грн доллар не опустится

Ранее же Лесовой отмечал: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне "контролируемой девальвации", которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – признал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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