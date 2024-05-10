Спикер Палаты представителей американского Конгресса протестант Майк Джонсон, полгода собственноручно тормозивший помощь Украине (а заодно и Израилю с Тайванем), исполняя указание Трампа, на которого тогда ориентировался, — неожиданно кардинально изменил поведение и вынудил Трампа с этим смириться. После чего помощь Украине легко прошла обе палаты Конгресса, а сам Джонсон вскоре получил новый результат неслыханного двухпартийного единства: против его отставки отдали голоса сразу 196 республиканцев и 163 демократа, то есть всего 359 членов Палаты представителей, создав редкий для современной Америки прецедент огромной персональной поддержки.

Демократы не повторили обидной ошибки, сделанной осенью относительно отставки — благодаря их голосам — предыдущего спикера Кевина Маккарти, и продемонстрировали наконец способность проголосовать, когда надо, даже за республиканского спикера.

Как они говорят, это не за Джонсона, это против хаоса. То есть против Трампа. А республиканцы — просто поддержали своего спикера. Так что проиграли только экстремисты. Теперь Трамп, однако, вынужден поддерживать Украину, иначе он сам заставит ассоциировать и себя с этими экстремистами, с этим ничтожным меньшинством, дважды подряд проигравшим, а ему такое отождествление вовсе не нужно.