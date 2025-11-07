Зима будет непростой: Россия накапливает 'Шахеды' и готовится к атакам, – Зеленский

Страна-террорист Россия накапливает ударные беспилотники типа "Шахед" для новых атак по Украине. Зима будет сложной из-за возможных интенсивных ударов.

Об этом во время брифинга рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты готовятся к новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцам советуют подготовить теплые свитера, утеплить окна и позаботиться о фонариках, павербанках и инверторах, потому что ожидается нестабильное отопление и возможные перебои с электроэнергией. Такой прогноз связан с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры и сложной ситуацией с газо- и теплоснабжением.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олега Семинского, враг целенаправленно атакует критические элементы энергосистемы – подстанции, снижающие сверхвысокое напряжение от атомных электростанций, и объекты газовой инфраструктуры.

