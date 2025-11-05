Украинцам советуют подготовить теплые свитера на зиму: чего ожидать от света и отопления

Украинцам советуют подготовить теплые свитера, утеплить окна и позаботиться о фонариках, павербанках и инверторах, потому что ожидается нестабильное отопление и возможные перебои с электроэнергией. Такой прогноз связан с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры и сложной ситуацией с газо- и теплоснабжением.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский в интервью Telegraf. По его словам, враг целенаправленно атакует критические элементы энергосистемы – подстанции, снижающие сверхвысокое напряжение от атомных электростанций, и объекты газовой инфраструктуры.

Отмечается, что это не только техническая, но и стратегическая проблема, если прервать подачу из этих узлов, восстановление работы требует времени, специального оборудования и спокойных условий для ремонта – условий, которых часто не дают повторные обстрелы. Ключевые проблемы, озвученные Семинским:

большая часть газовой инфраструктуры повреждена (в материале говорилось о примерно 60% поражения основных объектов подготовки газа);

часть когенерационных и газопоршневых установок, которые могли бы производить и тепло, и электричество, либо не подключена, либо работает не в полном объеме;

международные партнеры (Германия, Швеция, Норвегия) поставляют оборудование и помогают восстанавливать системы, но этого недостаточно для мгновенного решения проблемы.

В итоге – государство и энергокомпании готовятся к сценарию, когда централизованное отопление может быть неполноценным на отдельных участках, а электроснабжение – временно ограничено. Семинский обратил внимание на роль когенерационных, газопоршневых и газотурбинных установок.

Семинский говорит, что помощь от международных партнеров уже поступает, большие трансформаторы, комплектующие, инструменты для восстановления линий и оборудования. В то же время власть работает над ревизией имеющихся установок, ускорением процедур подключения и усилением уровней защиты (решетчатые укрытия, габионы, другие решения первого и второго уровня). Однако строительство "бетонных саркофагов" для каждой трансформаторной подстанции – нереалистично.

Политик настойчиво советует украинцам не полагаться лишь на обещания "будет тепло" — готовиться самостоятельно. Его рекомендации – по сути, короткий чеклист выживания в холодный сезон:

утеплить жилье: проверить уплотнения окон и дверей, наклеить уплотнители, организовать дополнительные шторы и занавеси – это снижает потери тепла;

иметь теплую одежду: свитера, термобелье, теплые носки – они сохранят комфорт при снижении температуры в помещении;

резервное питание: павербанки для гаджетов, инверторы и портативные зарядные станции, чтобы сохранить связь и минимальный уровень электроснабжения;

фонарики и батарейки: несколько источников света в каждом доме – лучше с аккумуляторным питанием;

проверить автономные источники тепла: если есть электрообогреватели или газовые приборы (обще безопасные и сертифицированные), удостовериться в их исправности и правилах безопасности;

запасы воды и лекарств: критически важны для людей с хроническими болезнями или особыми потребностями;

критически важны для людей с хроническими болезнями или особыми потребностями; план коммуникации: как связаться с родственниками, где собираться при отсутствии энергии, контакты коммунальных служб.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за активизации российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в интернете активизировались мошенники и недобросовестные владельцы Telegram-каналов, которые используют информацию об обесточивании и графики почасовых отключений света для поднятия активности на своих ресурсах. Но верить следует только данным с официальных ресурсов.

