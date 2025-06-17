'Жестокость и цинизм не имеют границ': глава МИД Франции посоветовал Путину начать 'устанавливать мир' с Украины

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро резко осудил действия Кремля из-за последней ночной атаки России по Украине. В частности, Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия, которая заявляет о стремлении к миру на Ближнем Востоке, сама должна прекратить войну в Украине.

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Об этом французский министр сообщил в соцсети Х. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также заявил о поддержке своих соотечественников в Киеве.

"Смертельная атака в Украине со стороны режима Владимира Путина, чья жестокость и цинизм не знают границ. Кремлю, который хочет установить мир на Ближнем Востоке: начните с Украины", – отметил Барро.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города.

По официальной информации, в результате атаки пострадали по меньшей мере 139 человек. 15 человек погибли, среди них – женщины, пенсионеры и даже ребенок. Еще 124 получили ранения. Часть пострадавших находится в реанимации.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи - вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Среди прочих в реанимацию попала бывший фуд-продюсер "МастерШеф". Женщина находилась в доме, подъезд которого буквально "сложился" от прямого попадания снаряда – из девяти этажей осталось лишь полтора.

На месте нового российского преступления продолжают работать экстренные службы. Что увидел в Соломенском районе столицы корреспондент OBOZ.UA, смотрите здесь.

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