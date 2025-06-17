Уничтожен один из подъездов многоэтажки: последствия попадания российской ракеты в Соломенском районе Киева. Фоторепортаж

Страна-террорист РФ в ночь на 17 июня нанесла комбинированный удар по Киеву. В Соломенском районе российская ракета попала в многоэтажный дом, в результате чего произошло обрушение конструкций здания.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте продолжают работать экстренные службы.

Так, в ночь с 16 на 17 июня страна-террорист нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Соломенском районе российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку, прошла все этажи – вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

К сожалению, из-за российского обстрела есть погибшие и пострадавшие. Благодаря оперативным действиям бойцов ГСЧС было спасено несколько человек.

Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы – проводится разбор завалов дома, а коммунальщики уже начали убирать мусор и обломки.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи – вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города.

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