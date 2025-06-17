Дом 'сложился' от ракеты: бывший фуд-продюсер 'МастерШеф' оказалась в реанимации после обстрела

В результате российской ракетной атаки на Киев 17 июня тяжело пострадала Анастасия – бывший фуд-продюсер популярного телешоу "МастерШеф" и су-шеф ресторана, с которым сотрудничает известный кулинар Владимир Ярославский. Женщина находилась в доме, подъезд которого буквально "сложился" от прямого попадания снаряда – из девяти этажей осталось лишь полтора.

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Об этом сообщил ее коллега – звездный повар и судья "МастерШеф" Владимир Ярославский в Instagram. Сейчас женщина находится в реанимации.

"Сегодня во время атаки на Киев пострадал близкий мне человек – мой су-шеф и бывший фуд-продюсер "МастерШеф" Настя. Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью – из девяти этажей осталось полтора. Под завалами до сих пор ищут людей. Сейчас Настя в реанимации", – сообщил шеф-повар.

Кулинар также объявил о сборе средств для помощи пострадавшей коллеге. Мы с командой также присоединяемся к помощи – и финансово, и во всем, что сейчас может быть полезным", – добавил он.

Тем временем на месте трагедии продолжают работать спасатели ГСЧС. По словам главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко, уже деблокированы несколько пострадавших, однако под завалами до сих пор могут оставаться люди.

"Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", – уточнил министр.

По состоянию на 11:00 утра 17 июня, в Киеве официально подтверждена гибель 14 человек, еще более 114 получили ранения различной степени тяжести. Часть пострадавших – в критическом состоянии.

Взрыв вызвал масштабные разрушения и пожары, спасатели продолжают разбирать завалы. Обломки ракеты повредили соседние дома, десятки людей остались без жилья.

"Девятиэтажный дом (секция. – Ред.) сложился до уровня двух этажей – ракета прошла все этажи – вплоть до подвала", – уточнил Клименко.

OBOZ.UA также сообщал о последствиях российской ракетной атаки на разные районы Киева. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях.

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